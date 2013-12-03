2017 год может стать самым теплым в истории России

Средняя температура воздуха за январь-ноябрь 2017 года самая высокая за всю историю метеонаблюдений в России. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на В любой точке страны температура, осредненная за этот период, выше нормы. На европейской территории – примерно на 1°C, а в Сибири и на севере Дальнего Востока – на 2°C и более. Особенно крупные аномалии сформировались в арктическом регионе – +3…4°C и более. Средняя аномалия температуры по территории России за первые 11 месяцев 2017 года превысила 2°C.

Принимая во внимание, что в декабре текущего года на большей части страны ожидается температура воздуха выше нормы (см. сайт ФГБУ «Гидрометцентра России», раздел «Прогнозы»), можно предположить, что уходящий год станет самым теплым в метеорологической летописи России.

Прошедший ноябрь и осень в целом также относятся к достаточно теплым. Ниже нормы этой осенью температура оказалась только на юге Дальнего Востока, в Забайкалье и Иркутской области, а в ноябре также еще и в центральной части Восточной Сибири. На юге Дальнего Востока столь холодный ноябрь наблюдается второй год подряд.

На Северном полушарии Земли прошедшая осень аномально теплая. Ее средняя температура имеет 3-4 ранг среди самых высоких значений за всю историю метеонаблюдений, т.е. с 1891 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]