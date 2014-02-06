В Приморье принимаются меры для предотвращения новых очагов классической чумы свиней

Приморские охотники обследуют свои угодья и усилят подкормку кабанов. Такие меры позволят снизить миграционную активность и предотвратить распространение классической чумы.

Как сообщили в администрации Приморского края, в охотничьих угодьях на юге Приморья был обнаружен вирус классической чумы свиней. Чтобы предотвратить новые очаги заболевания, необходимо снизить миграционную активность животных. Для этого охотпользователям рекомендовано провсти обследования территории своих охотничьих угодий, а также усилить подкормку кабанов для удержания их на месте. Кроме того, охотпользователям рекомендовано увеличить в охотничьих хозяйствах отстрел молодых особей диких кабанов, как наиболее подверженных миграциям.

Фермерам и частным лицам, приобретая свинопоголовье, необходимо запрашивать ветеринарно-сопроводительный документ, где указывается наличие вакцинации против классической чумы свиней.

Отметим, снижение гибели диких копытных животных – одна из стратегических задач, связанных как с сохранением численности охотничьих животных в целом, так и с сохранением основной кормовой базы крупных кошачьих Дальнего Востока России: амурского тигра и дальневосточного леопарда.

В случае обнаружения павших животных необходимо сообщить в департамент охотничьего надзора Приморского края и Государственную ветеринарную инспекцию по телефонам: 8 (423)243-19-98 и 8 (423) 241-14-47.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]