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Члены банды, совершившей нападение на охранника в Приморье, получили солидные сроки лишения свободы

Члены банды, совершившей нападение на охранника в Приморье, получили солидные сроки лишения свободы

Понесли заслуженное наказание члены банды в составе Алексея Кондратьева, Эдуарда Сахуриева и Александра Пономарева, которая в сентябре 2014 года совершила нападение на стрелка ВОХР, охранявшего склад комплексного хранения материальных и технических средств 703 Центра МТО ТОФ. Применив слезоточивый газ, преступники избили караульного и завладели его штатным оружием — карабином, снаряженным десятью патронами.

В ходе предварительного следствия установлено, что оружие им потребовалось для совершения преступлений, связанных с неправомерным завладением недвижимости с применением насилия. Об одном таком преступлении — убийстве 74-летнего пенсионера, А. Кондратьев и Э. Сахуриев признались следователям.

Инициатором нападения на караульного выступил А. Кондратьев. По его указанию Сахуриев и Пономарев несколько раз выезжали в асположение воинской части и наблюдали за сменой караула. Для нападения они выбрали стрелка пожилого возраста, который не смог оказать сопротивления.

Благодаря профессионализму сотрудников УФСБ России по Тихоокеанскому флоту, личности нападавших были установлены, банда задержана, похищенное оружие изъято.

Приморским краевым судом по совокупности ранее совершенных преступлений, а также за нападение на караульного воинской части Кондратьеву и Сахуриеву назначено наказание сроком 14 и 13 лет лишения свободы соответственно, с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Их подельник Пономарев получил 6 лет условно с испытательным сроком 4 года.

Решением суда вышестоящей инстанции приговор оставлен без изменения.

По материалам УФСБ России по ТОФ.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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