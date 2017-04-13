Группа «Герои комиксов» даст концерт на «Радио России. Приморье»
Шестого декабря в рамках программы «Ледокол» в прямом эфире состоится выступление владивостокской rap-группы «Герои комиксов». Начало в 18.10.
Задавайте вопросы по телефону: 8 (423) 226-00-88.
WhatsApp: +7 (914) 076-47-00.
«Радио России. Приморье»:
Владивосток 102,1 FM
Находка 101,4 FM
Уссурийск 106,0 FM
Видеотрансляция эфира:
Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com.
Ссылки на программу «Ледокол»:
http://vestiprim.ru/radio_programs/icebreaker/
https://soundcloud.com/radioledokol
https://www.mixcloud.com/ЛЕДОКОЛ
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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