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Группа «Герои комиксов» даст концерт на «Радио России. Приморье»

Группа «Герои комиксов» даст концерт на «Радио России. Приморье»

Шестого декабря в рамках программы «Ледокол» в прямом эфире состоится выступление владивостокской rap-группы «Герои комиксов». Начало в 18.10.

Задавайте вопросы по телефону: 8 (423) 226-00-88.

WhatsApp: +7 (914) 076-47-00.

«Радио России. Приморье»:

Владивосток 102,1 FM

Находка 101,4 FM

Уссурийск 106,0 FM

Видеотрансляция эфира:

Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com.

Ссылки на программу «Ледокол»:

http://vestiprim.ru/radio_programs/icebreaker/

https://vk.com/radioledokol

https://soundcloud.com/radioledokol

https://www.mixcloud.com/ЛЕДОКОЛ

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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