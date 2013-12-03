Анонс на 6 декабря
6 декабря в Дальневосточном государственном институте искусств состоится вечер встречи, посвященный Краснославу Фелициановичу Зубравскому. Ученики и артисты, выступавшие с профессором на одной сцене, расскажут о нем и поделятся видеозаписями выступлений пианиста.
6 декабря в 14.30 в Центре развития предпринимательства во Владивостоке (ул. Запорожская, 77) пройдет круглый стол на тему «Реализация антикоррупционных мер в сфере предпринимательской деятельности».
6 декабря в 11.00 во Владивостоке - бесплатный познавательный семинар, посвященный созданию в городе комфортной и доступной среды для всех категорий населения, в том числе, для маломобильных людей.
6 декабря - День памяти великого князя Александра Невского.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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