Приморье переходит на электронный мониторинг беременных

Комплексная программа «Электронный мониторинг беременных», призванная качественно улучшить диагностику будущей мамы и плода, начала действовать в Приморье после тестового режима. Современная программа позволяет аккумулировать данные обо всех беременных женщинах края в единой электронной системе.

«Преимущества этой системы является ее многозадачность и вместимость. Программа содержит полную информацию о всех пациентках края. Сразу после приема, или в процессе, врач в любом населенном пункте Приморья вносит все необходимые данные в программу, которая позже самостоятельно формирует и дополняет историю беременности. В процессе программа приступает к мониторингу исходных данных: анализирует карты пациенток, отслеживает результаты обследований и выявляет любые отклонения. Важно, что система поможет наблюдать будущих мам, живущих далеко от городов или районных центров», – отмечает главный акушер-гинеколог Приморья Евгения Шутка.

На данный момент в Приморском крае на учете состоят 12 тысяч беременных женщин. И специалист подчеркивает, что врачу проследить за состоянием каждой пациентки невозможно. А электронному мониторингу это под силу.

Информация обо всех беременных женщинах края аккумулируется в краевом перинатальном центре. Следит за обновляющимися данными отдельный специалист. Он же реагирует на тревожные сигналы системы: назначает дополнительное обследование, анализы и даже направляет на роды в определенный родильный дом. В течение 2018 года система электронного мониторинга будет полностью внедрена во все женские консультации и роддома края.

Специалисты подчеркивают, что все данные находятся в защищенном доступе, и для входа в систему требуется введение логина и пароля. Вместе с тем ознакомиться с картой беременной может и врач амбулаторно-поликлинической службы, и специалисты стационара, и сотрудники департамента здравоохранения Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]