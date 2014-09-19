Приморье переходит на электронный мониторинг беременных
Комплексная программа «Электронный мониторинг беременных», призванная качественно улучшить диагностику будущей мамы и плода, начала действовать в Приморье после тестового режима. Современная программа позволяет аккумулировать данные обо всех беременных женщинах края в единой электронной системе.
«Преимущества этой системы является ее многозадачность и вместимость. Программа содержит полную информацию о всех пациентках края. Сразу после приема, или в процессе, врач в любом населенном пункте Приморья вносит все необходимые данные в программу, которая позже самостоятельно формирует и дополняет историю беременности. В процессе программа приступает к мониторингу исходных данных: анализирует карты пациенток, отслеживает результаты обследований и выявляет любые отклонения. Важно, что система поможет наблюдать будущих мам, живущих далеко от городов или районных центров», – отмечает главный акушер-гинеколог Приморья Евгения Шутка.
На данный момент в Приморском крае на учете состоят 12 тысяч беременных женщин. И специалист подчеркивает, что врачу проследить за состоянием каждой пациентки невозможно. А электронному мониторингу это под силу.
Информация обо всех беременных женщинах края аккумулируется в краевом перинатальном центре. Следит за обновляющимися данными отдельный специалист. Он же реагирует на тревожные сигналы системы: назначает дополнительное обследование, анализы и даже направляет на роды в определенный родильный дом. В течение 2018 года система электронного мониторинга будет полностью внедрена во все женские консультации и роддома края.
Специалисты подчеркивают, что все данные находятся в защищенном доступе, и для входа в систему требуется введение логина и пароля. Вместе с тем ознакомиться с картой беременной может и врач амбулаторно-поликлинической службы, и специалисты стационара, и сотрудники департамента здравоохранения Приморского края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
28.11.2016 Акция «СМС маме» стартует в Приморье
-
09.10.2016 В День психического здоровья будущих мам приглашают на тренинг по антистрессу
-
29.04.2016 В Приморье контролировать лесные пожары будут из космоса
-
08.02.2016 Более 100 пунктов приема древесины в Приморье уже работают в системе «Декремент»
-
12.02.2015 В Приморье будет создана система мониторинга беременных
-
19.09.2014 В Приморье разрабатывают новую информационную систему
Добавить комментарий