Дело о разбойном нападении на пенсионеров в Приморье направлено в суд

21 января 2017 года двое жителей Арсеньева зашли в дом к пенсионерам на улице Черняховского, чтобы занять денег, но получили отказ. За это обвиняемые напали на 80-летнего потерпевшего и его 83-летнюю супругу, избили их руками, ногами, деревянной тростью и металлическим предметом. Обыскав помещение, разбойники, так и не обнаружив денег, открыто похитили у пенсионеров два сотовых телефона и золотую цепочку с крестиком на сумму не больше 19 тыс. рублей и скрылись. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская, потерпевшие от полученных тяжких телесных повреждений погибли на месте.

Уголовное дело по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего и в разбое, направлено для рассмотрения в суд.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]