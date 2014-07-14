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Дело о разбойном нападении на пенсионеров в Приморье направлено в суд

Дело о разбойном нападении на пенсионеров в Приморье направлено в суд

21 января 2017 года двое жителей Арсеньева зашли в дом к пенсионерам на улице Черняховского, чтобы занять денег, но получили отказ. За это обвиняемые напали на 80-летнего потерпевшего и его 83-летнюю супругу,  избили их руками, ногами, деревянной тростью и металлическим предметом. Обыскав помещение, разбойники, так и не обнаружив денег, открыто похитили у пенсионеров два сотовых телефона и золотую цепочку с крестиком на сумму не больше 19 тыс. рублей и скрылись. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская, потерпевшие от полученных тяжких телесных повреждений погибли на месте.

Уголовное дело по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего и в разбое, направлено для рассмотрения в суд.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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