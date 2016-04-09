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Андрей Тарасенко обсудил с Генконсулом Республики Корея во Владивостоке реализацию совместных проектов

Андрей Тарасенко обсудил с Генконсулом Республики Корея во Владивостоке реализацию совместных проектов

Фото: primorsky.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в понедельник, 4 декабря, провел первую рабочую встречу с Генеральным консулом Республики Корея во Владивостоке Ли Сок Пэ. Главной темой диалога стала реализация перспективных российско-корейских проектов на территории Приморья.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, сегодня интерес южнокорейских компаний к Приморью и Дальнему Востоку в целом только растет. Среди наиболее перспективных областей – сельское хозяйство, рыболовство, судостроение, энергетика и другие.

Для реализации этих ключевых направлений создан межправительственный комитет по российско-корейскому экономическому сотрудничеству, открыт центр поддержки корейских инвесторов во Владивостоке, создана российско-корейская инвестиционная платформа с объемом финансирования около двух миллиардов долларов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко отметил, что совместные проекты, например, в сфере судостроения или сборочного производства двигателей, очень важны для края.

Сегодня в Приморье работают четыре крупных инвестиционных компании из Республики Корея, которые уже реализуют свои проекты в рамках режимов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток. Кроме того, ряд масштабных проектов других компаний сейчас находится в стадии проработки.

Так, стороны обсудили планы южнокорейских партнеров по созданию в Приморье завода удобрений и строительству на территории региона предприятия по производству цифрового стоматологического оборудования. Также речь шла о перспективах участия инвесторов в строительстве рыбоперерабатывающего комплекса на мысе Назимова.

Также врио губернатора края пригласил южнокорейских партнеров к участию в международной парусной регате, которая пройдет в сентябре 2018 года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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