Во Владивостоке полицейским при задержании нарушителя пришлось стрелять

Наряд дорожно-патрульной службы в районе дома №22 на улице Мичуринской во Владивостоке обратил внимание на автомобиль "Тойота Приус", двигавшийся с превышением допустимой скорости. Требование полицейских об остановке водитель проигнорировал. Полицейские организовали преследование правонарушителя. Как сообщили в пресс-службе УМВД по г. Владивостоку, уходя от погони, нарушитель совершил наезд на 16-летнюю девушку в районе дома №16 на улице Бородинской в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода.

Автомашина была остановлена в районе дома №57 на улице Полетаева, для этого сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие.

За рулем иномарки оказался 41-летний житель Владивостока. Стаж вождения правонарушителя составляет 19 лет, мужчина более 100 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в основном, за превышение допустимой скорости движения. В сентябре 2017 года он был лишен права управления транспортным средством сроком на 59 месяцев.

От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения задержанный отказался. В отношении нарушителя составлено 54 административных материала по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (Неуплата административного штрафа в срок), ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся).

Возбуждено административное производство по ч.2 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]