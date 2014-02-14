Сострадание к животным вынуждены проявлять незнакомые люди по отношению к двум собачонкам, которые живут полгода в тайге и выходят на дорогу, чтобы встретить своих хозяев.

Пустынная дорога между двумя селами Реттиховка и Грибное - место ожидания. В кювете пустые банки мясной тушенки. А вдалеке две собаки. По следам видно, они здесь обитают давно. И судя по оставленной еде, их проезжающие мимо водители здесь подкармливают постоянно. Чтобы место стало приметным, сердобольные люди завязали на ветке зеленый бант.

Юрий Собинов, житель п. Сибирцево: «Бывает еду, кусочек хлеба, или еще какой еды бросишь. Жалко, они ведь живые существа. Они не виноваты, что с ними так обошлись, поступили».

Одна из версий, почему животные оказались бездомными – не в том, что они заблудились. На этом перевале каждое лето стоят пасечники. И, возможно, именно они сознательно «забыли» четвероногих в глухой тайге.

Сергей Бойченко, житель п. Реттиховка: «Пчеловоды приезжают сюда, после них остаются собаки, кошки. Они привозят с собой из дома все, что им не надо. Есть пчеловоды хозяйственники, а есть которые и к природе плохо относятся и после себя оставляют бардак».

Собаки очень осторожные, никого близко к себе не подпускают. Недалеко от дороги в лесу, кто-то соорудил им на старом пне легкое укрытие от дождя и снега. Вот так они и проводят время: утром и днём дежурят у дороги, а ночью уходят в лес. Надеются, наверное, что вспомнят о них хозяева, приедут и заберут домой.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]