Оборудование для мониторинга воздуха приобрели в Находке

Стивидорная компания «Аттис Энтерпрайс» закупила комплект для мониторинга загрязнения воздуха в Находкинском городском округе. Оно поможет получать объективную картину загрязнения воздуха угольной пылью и принимать оперативные меры для нормализации экологической обстановки вокруг терминала.

Как сообщили в администрации Приморского края, оборудование немецкой марки «Derenda» будет установлено на границе санитарной зоны угольного терминала. Уже заключен договор с аналитической лабораторией по проведению анализа взятых проб воздуха и сравнения их результатов с гигиеническими нормами.

Комплекс мониторинга стоимостью 1,3 миллиона рублей в ближайшее время будет смонтирован, опробован и введён в эксплуатацию.

Кроме этого, сообщили в администрации края, общественное движение «Народная экспертиза» приобретёт мобильную экологическую лабораторию, которая будет выезжать во все районы Находки для мониторинга состояния атмосферы.

Сейчас специалисты определяют наиболее оптимальную модель станции и автомашины, на которой она будет размещаться.

Как сообщает "Интерфакс-Дальний Восток", Находкинский городской суд обязал ООО "Стивидорная компания "Малый порт" прекратить засорять городские территории угольной пылью.

Как сообщает Находкинская транспортная прокуратура, которая и стала инициатором обращения в суд, в деятельности ООО были выявлены нарушения природоохранного законодательства.

"Предприятие, осуществляющее в морском порту производственную деятельность по перевалке угля, не проводит мероприятия по пылеподавлению. План природоохранных мероприятий обществом не выполняется, в проекте предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух учтены не все источники загрязнения", - отмечает надзорное ведомство.

В итоге суд обязал "Малый порт" наладить работу по улавливанию пыли, сократить или вообще исключить ее выброс в атмосферу. На это компании предоставлено четыре месяца.

В конце октября аналогичное судебное решение было принято в отношении другого угольного стивидора Находки - АО "Терминал Астафьева". Предприятие с претензиями не согласилось и заявило о готовности обжаловать их.

Перевалкой угля в Находке в настоящее время занимаются свыше десятка стивидорных компаний, больше половины из них - непосредственно в городской черте. В отношении нескольких стивидоров Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора возбуждало административные расследования.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]