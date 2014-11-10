Новогодние подарки детям Донбасса собрали в Приморье
Из Приморья по железной дороге отправилась гуманитарная помощь – новогодние подарки детям Донбасса. Как сообщили в администрации края, более 1500 тонн игрушек, одежды, обуви и сладостей собрали в муниципальных образованиях Приморья.
Непосредственную помощь в организации этой акции оказал приморский филиал Российского детского фонда и участники краевой общественной организации «Волонтёр Приморья».
Гуманитарный груз направлен в Москву, и оттуда в составе гуманитарного конвоя будет доставлен в ДНР и ЛНР.
Отметим, Приморский край неоднократно выступал организатором и принимал участие в благотворительных акциях по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Подарки, собранные неравнодушными приморцами, направляются детским домам, детям с ограниченными возможностями здоровья, многодетным семьям, семьям, лишившимся жилья в результате обстрелов, потерявшим возможность заработка в результате событий последних лет, потерявшим кормильцев.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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