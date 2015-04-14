Задолженность по зарплате в Приморье снизилась на 118 миллионов рублей
В прокуратуре Приморского края сегодня, 5 декабря, прошёл ряд межведомственных совещаний при заместителе Генерального прокурора РФ Юрии Гулягине. Одной из тем стала текущая ситуация в сфере жилищно-коммунального хозяйства региона и прохождение отопительного сезона. Также стороны обсуждали состояние законности в сфере оплаты труда в регионе, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Юрий Гулягин, подчеркнул, что размер долга по заработной плате перед работниками в Приморском крае остаётся высоким. Это диктует необходимость принимать дополнительные меры.
Как доложил вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков, курирующий данное направление, задолженность по выплате заработной платы на приморских предприятиях с начала года снизилась на 118,6 миллиона рублей, при этом только в ноябре погашено долгов на 33,5 миллиона рублей.в ноябре погашено долгов на 33,5 миллиона рублей.
Несмотря на это, ряд проблемных точек в крае остаётся. Так, по состоянию на 30 ноября, общий размер задолженности по выплате зарплаты составил 643,4 миллиона рублей. В должниках числятся 29 организаций, выплат ожидают 4 059 их сотрудников. Большая часть этих организаций сегодня проходят процедуры банкротства.
Павел Серебряков сообщил, что большие задолженности по заработной плате пока сохраняются на заводе «Радиоприбор» (около 400 миллионов рублей), в подразделении ОАО «Промышленная группа ”Новик”» (51 миллион рублей), подразделении ООО «ФНК Инжиниринг «Звезда» (36,5 миллиона рублей) и АО «25 центральный автомобильный ремонтный завод» (30,5 миллиона рублей).
«Со всеми этими предприятиями мы работаем по снижению задолженности по зарплатам, в том числе – с привлечением органов прокуратуры», – подчеркнул Павел Серебряков.
Что касается «Радиоприбора», вице-губернатор напомнил, что с апреля этого года на базе предприятия работает производственный комплекс ОАО «Дубненский машиностроительный завод». Задолженность должна быть полностью погашена в декабре. В ближайшее время состоится собрание кредиторов предприятия.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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