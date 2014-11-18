В Приморье иностранец осужден за незаконный оборот частей амурского тигра
Хасанский районный суд вынес приговор иностранному гражданину, который признан виновным в незаконном обороте частей особо ценных диких животных и незаконном приобретении и хранении наркотических средств.
Как сообщила старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина, фигурант приобрел и незаконно хранил кости амурского тигра, который занесён в Красную книгу Российской Федерации и принадлежит к видам, охраняемым международными договорами Российской федерации.
В его гараже в пгт. Краскино Хасанского района была обнаружена бочка, в которой находились кости и фрагменты костей (в количестве 133 штук), принадлежащих как минимум двум особям подвида амурского тигра.
Кроме этого, при осмотре автомобиля, находившегося в пользовании фигуранта, правоохранители обнаружили и изъяли наркотические средства синтетического происхождения в крупном размере.
Суд приговорил его за содеянное к 3 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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