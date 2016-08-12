29 приморцев спасены в ноябре благодаря санитарной авиации
25 санитарных вылетов совершила воздушная скорая медицинская служба Приморья в ноябре. За этот период врачами Центра медицины катастроф оперативно доставлены в ведущие учреждения здравоохранения 29 тяжелобольных пациентов.
Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, география полетов санитарной авиации каждые полгода расширяется. Все чаще помощь приходит и к жителям островных территорий. Только в ноябре вертолеты с красным крестом на борту дважды совершали посадку на островах. В первом случае эвакуировали 78-летнего жителя острова Попова, который доставлен в первичное сосудистое отделение Владивостокской клинической больницы №4. В другом случае экстренно транспортирован житель острова Рейнеке, который с черепно-мозговой травмой доставлен в «тысячекоечную» больницу.
Всего с начала 2017 года санитарная авиация Приморья совершила 201 вылет. В лечебные учреждения из отделенных районов за этот период доставлено 210 человек, еще 13 – получили консультации по дальнейшей тактике лечения или были прооперированы врачами Центра медицины катастроф на месте ввиду того, что транспортировка была противопоказана.
В числе лидеров по приему тяжелобольных пациентов из края остаются краевая клиническая больница №1, Владивостокская клиническая больница №2, больше известная как «тысячекоечная», ожоговое отделение ДВФОМЦ ФМБА России, краевая детская клиническая больница №1, а также краевая клиническая больница №2.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
23.11.2017 Пострадавшего жителя Рейнеке экстренно транспортировали силами санавиации
-
04.10.2017 Санитарной авиацией Приморья в сентябре спасены 25 человек
-
18.04.2017 Более 160 часов провела санавиация Приморья в воздухе в начала года
-
05.12.2016 Вертолеты санавиации в Приморье спасли более 200 пациентов
-
09.09.2016 Более 20 раз санитарные вертолеты вылетали на помощь приморцам в августе
-
12.08.2016 Воздушная скорая помощь Приморья провела в небе уже почти 340 часов
Добавить комментарий