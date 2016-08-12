29 приморцев спасены в ноябре благодаря санитарной авиации

25 санитарных вылетов совершила воздушная скорая медицинская служба Приморья в ноябре. За этот период врачами Центра медицины катастроф оперативно доставлены в ведущие учреждения здравоохранения 29 тяжелобольных пациентов.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, география полетов санитарной авиации каждые полгода расширяется. Все чаще помощь приходит и к жителям островных территорий. Только в ноябре вертолеты с красным крестом на борту дважды совершали посадку на островах. В первом случае эвакуировали 78-летнего жителя острова Попова, который доставлен в первичное сосудистое отделение Владивостокской клинической больницы №4. В другом случае экстренно транспортирован житель острова Рейнеке, который с черепно-мозговой травмой доставлен в «тысячекоечную» больницу.

Всего с начала 2017 года санитарная авиация Приморья совершила 201 вылет. В лечебные учреждения из отделенных районов за этот период доставлено 210 человек, еще 13 – получили консультации по дальнейшей тактике лечения или были прооперированы врачами Центра медицины катастроф на месте ввиду того, что транспортировка была противопоказана.

В числе лидеров по приему тяжелобольных пациентов из края остаются краевая клиническая больница №1, Владивостокская клиническая больница №2, больше известная как «тысячекоечная», ожоговое отделение ДВФОМЦ ФМБА России, краевая детская клиническая больница №1, а также краевая клиническая больница №2.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]