Во Владивостоке открылся новый центр продаж и обслуживания «Ростелекома»

Компания «Ростелеком — Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») продолжает открывать центры продаж и обслуживания нового поколения по всей России. Во Владивостоке новый офис находится по адресу: Океанский проспект, 24.

Как сообщает пресс-служба "Ростелекома", в центре продаж и обслуживания можно узнать подробности и подключить все услуги связи «Ростелекома», в том числе «Интерактивное ТВ», «Домашний интернет», домашний телефон или мобильную связь. Чем больше услуг использует абонент «Ростелекома», тем выгоднее для него условия обслуживания и скидки. В зоне тестирования можно получить консультацию и самостоятельно освоить управление «Интерактивным ТВ» — воспользоваться паузой и записью прямого эфира, попробовать заказать фильм в «Видеопрокате», изучить коллекцию песен в сервисе «Караоке» и др.

Все услуги «Ростелекома» доступны для подключения «под ключ», вместе с необходимым абонентским оборудованием — высокоскоростным Wi-Fi-роутером, ТВ-приставкой, современным домашним телефоном. Все оборудование может доставить специалист компании в момент подключения услуг.

Клиентам центра доступны дополнительные сервисы: страхование, денежные переводы, погашение кредитов, выдача заказов из интернет-магазинов. Также в офисе «Ростелекома» клиенты могут приобрести антивирусные программы, авиабилеты, мобильные телефоны, смартфоны, планшеты и аксессуары к ним.

«В компании стартовала программа по релокациям центров продаж и обслуживания. Только до конца этого года мы планируем открыть 50 новых офисов, — отмечает генеральный директор ООО «Ростелеком — Розничные системы» Арвидас Алутис. — Мы стремимся стать ближе к нашим клиентам и открываем центры продаж и обслуживания в местах, где им это действительно удобно».

Офис оборудован с учетом последних технологий в области клиентского сервиса и предлагает такие удобства, как терминалы самообслуживания, систему электронной очереди. Ведется обслуживание как физических, так и юридических лиц.

«Наша задача — сделать офисы продаж универсальными с максимальным набором сервисов, чтобы клиент не тратил свое время и мог получить нужные ему услуги в одном месте», — говорит коммерческий директор ООО «Ростелеком – Розничные системы» Екатерина Петропавловская.

Офис работает ежедневно с 9:00 до 19:00 без выходных.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]