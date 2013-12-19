Первая часть земель Владивостокского лесничества Минобороны выведена из-под запрета
В Приморье ведется работа по выведению части земель Владивостокского военного лесничества из-под запрета.
Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, на первом этапе границы запретной зоны Владивостокского военного лесничества скорректированы с учетом ранее принятых Минобороны РФ распорядительных актов о передаче земельных участков в собственность администраций Приморского края и Владивостока. Из запретной зоны высвобождены земли в микрорайонах "Снеговая падь" и "Патрокл" – под комплексную застройку, а также около 70% полуострова Саперный – под развитие инфраструктуры ДВФУ и различные инвестпроекты.
Скорректированные границы запретной зоны Минобороны РФ уже внесены в публичную кадастровую карту. Это позволит реализовать ряд инвестиционных проектов в регионе, в том числе по строительству социальной инфраструктуры.
Второй этап корректировки границ запретной зоны Владивостокского лесничества рассмотрят на ближайшем заседании Межведомственной комиссии в Министерстве обороны РФ, которое состоится на этой неделе. Представители краевой и муниципальной администраций представят материалы, обосновывающие необходимость внесения изменений в существующее местоположение границ запретных зон.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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