Первое представление обновленного владивостокского цирка состоится 16 декабря

Торжественное открытие обновленного цирка во Владивостоке состоится в субботу, 16 декабря. Первое представление откроют три детских приморских цирковых коллектива - это воспитанники арсеньевской детской школы циркового искусства, детских цирковых студий «Конфетти» Дальневосточного федерального университета и «Сказка».

«Ребята из цирковых студий Приморья откроют представление Росгорцирка, покажут свои лучшие номера. Кроме того, 11 детских цирковых коллективов примут участие в программе, которая ждет маленьких приморцев до начала шоу», – сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

Первыми программу Росгорцирка увидят дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, учащиеся коррекционных школ, инвалиды, ребята из социально-реабилитационных центров Приморья, а также воспитанники цирковых студий региона и юные одарённые приморцы из разных районов края. Почётными гостями представления станут люди, принимавшие участие в реконструкции здания – строители со своими детьми. Также на церемонию открытия приглашены представители общественных организации и почётные граждане Приморья.

Напомним, реконструкция здания Владивостокского цирка началась в конце 2015 года. За это время старое здание оснастили самым современным оборудованием: здесь установлены датчики, контролирующие состояние несущих балок конструкции, автоматизированная системы управления климатом.

Крыша здания отремонтирована с применением современной сверхпрочной мембраны, которая, при правильной эксплуатации, может служить до 40 лет. Полностью реконструирован манеж, который теперь возможно использовать и как огромный бассейн или каток. Система вентиляции способна принимать 65 тысяч кубометров воздуха в минуту.

Кардинально изменился и внешний облик цирка. Площадь остекления фасада – более двух тысяч квадратных метров, благодаря чему здание выглядит «прозрачным» и позволяет даже с улицы рассмотреть элементы оформления холлов. В ночное время цирк красиво подсвечивается.

Количество мест в зрительном зале увеличено до 2002.

Добавим, капитальный ремонт цирка стал частью федерального проекта по развитию культурных объектов в Приморском крае. Краевые средства были направлены на финансирование реконструкции и технического перевооружения циркового имущества, которое находится в федеральной собственности. Это стало возможным после того, как в октябре 2013 года Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому региональные власти могут вкладывать деньги в реконструкцию и реставрацию федерального имущества, находящегося на их территории.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]