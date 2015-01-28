Меры по контролю за незаконной продажей алкоголя усиливают в Приморье

В преддверии новогодних праздников в Приморском крае усиливают работу по выявлению точек незаконной продажи алкогольной продукции. В администрацию края продолжают поступать сообщения о том, что в ряде торговых точек продажа алкогольной продукции ведётся незаконно. На эту информацию власти региона реагируют совместно с правоохранительными органами.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, в ходе мониторингов, проведённых департаментом лицензирования и торговли в течение этого года, установлено, что на территории края безлицензионная продажа алкогольной продукции велась в 104 объектах торговли. Во Владивостоке в ходе рейдов по пресечению незаконной торговли алкоголем было изъято более 300 литров алкогольной продукции. Продавцы не смогли предоставить на неё разрешительные документы.

Недавно в администрацию края обратились предприниматели, сообщившие о продаже контрафактной алкогольной продукции в нескольких городах и районах края. Причем торговля ведётся на объектах, не имеющих соответствующей лицензии. Эту информацию направили начальнику УМВД по Приморскому краю Николаю Афанасьеву.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, плановые оперативно-профилактические мероприятия по контролю над соблюдением антиалкогольного законодательства в крае проводятся на регулярной основе. По данному обращению также будет проведена работа.

Стоит отметить, что в департаменте лицензирования и торговли Приморского края продолжает действовать «горячая линия» по телефону: 8 (423) 221-59-06. Позвонив на неё, граждане могут сообщить о фактах незаконной продажи алкоголя.

Напомним, что в этом году ужесточена ответственность за незаконный оборот спиртосодержащей продукции и производство алкоголя без лицензии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]