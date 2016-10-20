В залах регионального отделения Союза художников открылись сразу две персональные выставки — Владимира Олейникова и Виталия Медведева. Два мастера представляют два поколения и две разные техники — акварель и живопись. Объединяет их география проживания - окрестности Артема, которые они воспевают в пейзажах и натюрмортах.

Экспозиции двух мастеров самостоятельны и в то же время объединены одной общей идеей - «Земля художников». Так определил старший по возрасту - Владимир Олейников. Он известен как основатель творческого движения «Дом Пришвина». С Виталием Медведевым его роднит неустанное восхищение приморской природой, воспетой в свое время русским писателем.

Ольга Зотова, искусствовед, куратор выставки: «Заметить какие-то вещи — какой цвет небес, какое состояние дня — способен тот, кто лишен скорости и суеты в этой жизни».

Поселки Артемовский и Прохладное - для этих художников не просто место жительства. Там – их источники вдохновения. Владимир Олейников – непревзойденный мастер акварели. Она растекается у него по бумаге, как тающий весенний снег или августовское марево. Даже в мороз он выходит на этюд, добавляя в воду специальный состав, чтоб не замерзала. Работает без набросков, за один сеанс, но бывает, обдумывает его несколько месяцев.

Владимир Олейников, член Союза художников РФ, заслуженный работник культуры РФ: «Именно таким подходом – получится-не получится? А вот этот вариант или этот? Никто не видит его и никто не знает, что с тобой творится. Вот здесь и нужна огромная концентрация чувств и мастерства. Вложить что-то – и потом ты буквально опустошенный».

Рядом с Олейниковым Виталий Медведев смотрится студентом. Хотя сам в этом году отмечает юбилей - 50 лет - и преподает в Дальневосточном институте искусств. Признается, что картины из родной мастерской на выставке смотрятся совершенно иначе. Сразу видны и недостатки, и достоинства. Свою живопись он представил в пейзажах, натюрмортах и сюжетных композициях о жизни человека в глубинке.

Виталий Медведев, член Союза художников РФ: «Есть моменты, от которых ты не можешь отказаться и пройти рядом просто невозможно. Сюжеты, которые сами идут тебе в руки. Это может быть утро сиреневое — ты стоишь на перроне и ждешь свою электричку, вглядываясь вдаль — это может быть очень привлекательно».

Для каждого художника выставка — это честный экзамен перед самим собой. Важно, что скажут коллеги и как примут зрители. Но уже на открытии было ясно, что экспозиция будет иметь успех. Окунуться в созерцание тихой природы и удивиться мастерству человека с кистью, можно в залах Союза художников. Вход свободный.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]