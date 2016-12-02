Анонс на 7 декабря

7 декабря в 15.00 в спорткомплексе «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) - открытие чемпионата Владивостока по боксу среди мужчин и женщин.

7 декабря в 11.00 во Владивостоке - бесплатный познавательный семинар, посвященный созданию в городе комфортной и доступной среды для всех категорий населения, в том числе, для маломобильных людей.

7 декабря в 19.00 в зале для пресс-конференций «Фетисов Арены» состоится пресс-конференция нового гендиректора ХК «Адмирал» Сергея Николаевича Сошникова.

7 декабря в 19.30 в КСК «Фетисов Арена» - матч «Адмирал» (Владивосток) - «Кунльлунь Ред Стар» (Пекин). Континентальная хоккейная лига, сезон 2017/18.

7 декабря в 16.00 во Владивостоке (ул. Светланская, 69д) — выставка работ общественной организации содействия реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело».

7 декабря в 17.00 – Музей Города (Петра Великого, 6) – инклюзивный мастер-класс «Осибана».

7 декабря в 18.00 – Библиотека им. А. М. Горького (Некрасовская, 59а) – клуб любителей эксклюзивного кино «Зеркало». Фильм Михалиса Какоянниса «Девушка в черном».

7 декабря - Международный день гражданской авиаци.

7 декабря - День инженерно-авиационной службы ВКС России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]