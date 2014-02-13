В Приморье автоледи сбила школьницу на регулируемом пешеходном переходе

В Уссурийске в районе дома № 2 по улице Ленина автоледи совершила наезд на пешехода. Как сообщает пресс-служба ОМВД по г. Уссурийску, 39-летняя женщина - водитель автомобиля "Хонда Инсайт", двигаясь в направлении улицы Агеева, в районе дома №2 на улице Ленина совершила наезд на 16-летнюю девушку. В результате ДТП пострадавшая получила травму головы и была госпитализирована. Автоавария произошла в зоне действия регулируемого пешеходного перехода. Пострадавшая получил травмы в 500 м от образовательного учреждения и в 3 км от дома. Она шла в школу на занятия.

На момент ДТП стаж вождения водителя Хонды составил 8 лет. Со слов автомобилистки, приближаясь к пешеходному переходу, она поздно увидела пешехода, предприняла торможение, однако избежать удара не смогла.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства, спровоцировавшие ДТП.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]