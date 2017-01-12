В Приморье будет приостановлено телевещание

Плановые профилактические работы пройдут в Приморье на нескольких объектах цифрового вещания с 6 по 19 декабря.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, перерывы в телерадиовещании возможны не более чем на три часа в период с 9.00 до 17.00.

Населенный пункт Дата отключения Михайловка 06.12.2017 Фурманово Нижние Лужки Милоградово 07.12.2017 Маргаритово Кондратеновка Глуховка Лиственное 08.12.2017 Отрадное 13.12.2017 Зарубино 14.12.2017 Посьет 15.12.2017 Центральное 18.12.2017 Духовское 19.12.2017

Российская телевизионная и радиовещательная сеть, осуществляющая телерадиовещание в Приморском крае, приносит извинения за доставленные неудобства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]