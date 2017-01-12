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В Приморье будет приостановлено телевещание

В Приморье будет приостановлено телевещание

Фото: HiLook

Плановые профилактические работы пройдут в Приморье на нескольких объектах цифрового вещания с 6 по 19 декабря.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, перерывы в телерадиовещании возможны не более чем на три часа в период с 9.00 до 17.00.

Населенный пункт

Дата отключения

Михайловка

06.12.2017

Фурманово

Нижние Лужки

Милоградово

07.12.2017

Маргаритово

Кондратеновка

Глуховка

Лиственное

08.12.2017

Отрадное

13.12.2017

Зарубино

14.12.2017

Посьет

15.12.2017

Центральное

18.12.2017

Духовское

19.12.2017

Российская телевизионная и радиовещательная сеть, осуществляющая телерадиовещание в Приморском крае, приносит извинения за доставленные неудобства.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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