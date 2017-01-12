В Приморье будет приостановлено телевещание
Плановые профилактические работы пройдут в Приморье на нескольких объектах цифрового вещания с 6 по 19 декабря.
Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, перерывы в телерадиовещании возможны не более чем на три часа в период с 9.00 до 17.00.
|
Населенный пункт
|
Дата отключения
|
Михайловка
|
06.12.2017
|
Фурманово
|
Нижние Лужки
|
Милоградово
|
07.12.2017
|
Маргаритово
|
Кондратеновка
|
Глуховка
|
Лиственное
|
08.12.2017
|
Отрадное
|
13.12.2017
|
Зарубино
|
14.12.2017
|
Посьет
|
15.12.2017
|
Центральное
|
18.12.2017
|
Духовское
|
19.12.2017
Российская телевизионная и радиовещательная сеть, осуществляющая телерадиовещание в Приморском крае, приносит извинения за доставленные неудобства.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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