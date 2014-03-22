B-1B Lancer отбомбились недалеко от границ Приморья
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer нанесли в среду удары по учебным целям на территории Республики Корея недалеко от границы с КНДР. Об этом сообщает южнокорейский Комитет начальников штабов.
"Несколько B-1B Lancer в сопровождении истребителей F-22 Raptor провели маневры с учебным бомбометанием, продемонстрировав способность и решимость союзников дать жесткий ответ на северокорейские ракетные и ядерные провокации", - говорится в сообщении.
Цели, установленные на полигоне в провинции Канвондо на северо-востоке страны, были успешно поражены, отмечает КНШ. По его данным, в учениях также приняли участие южнокорейские самолеты ВВС F-15Ks и KF-16s.
Бомбардировка было частью проходящих в Южной Корее совместных с США масштабных маневров ВВС Vigilant ACE 18. КНШ отмечает, что к данным учениям впервые в истории привлечены истребители пятого поколения.
"Союзники отточили свои навыки моментального ответного удара, улучшили возможности взаимодействия как в мирное, так и в военное время", - подчеркивает КНШ. Ранее сообщалось, что наземные учебные цели представляют собой муляжи объектов КНДР, имеющих отношение к ракетно-ядерной программе Пхеньяна.
Источник: ИТАР-ТАСС [ www.tass.ru ]
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