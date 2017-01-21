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"Вести: Приморье": новые разработки приморских ученых и проблемы с отоплением продолжаются

Что интересного в итоговом выпуске программы "Вести: Приомрье"?

Новые разработки приморских ученых — теперь они клонируют редкие виды растений. Где берут образцы для экспериментов?

Проблемы с отоплением продолжаются в Приморье. Жители микрорайона в городе Артём уже 4 года утепляют свои дома, но температура в квартирах едва доходит до минимальных нормативов. Почему обращения во всевозможные инстанции не дает результатов?

Обо всем этом - смотрите в программе "Вести: Приморье" сегодня, 6 декабря, в 21.45.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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