Морозные выходные со снегом обещают приморцам синоптики

Из-за вторжения холодного арктического воздуха в Приморье установилась аномально холодная для начала декабря погода. Минувшей ночью столбики термометров на севере опустились до -36°C, а преобладающий температурный фон краю составил -18…-28°C. Среднесуточные температуры оказались ниже климатической нормы для этого времени года на 6-8 градусов.

Как сообщили в пресс-службе Примгидромета, в предстоящие выходные дни погода в Приморье будет изменчивой. В субботу к Приморью сместится циклон. Увеличится количество облачности, но обойдется без существенных осадков. По-прежнему будет морозно, ночью от -21 до -37°C, на побережье -14…-19°C. Днем максимальная температура воздуха -10…-15°C, на юге -2…-9°C.

В воскресенье, 10 декабря, на погоду будут оказывать влияние атмосферные фронты циклона, который продолжит смещаться по центральной части Японского моря. В Приморье пройдет снег разной интенсивности. На отдельных участках дорог возможна гололедица. На побережье усилится северный ветер. Ночной фон температуры воздуха повысится на 5–8 градусов по сравнению с предыдущей ночью, а дневные температуры существенно не изменятся.

В начале следующей недели атмосферное давление опять будет расти, ожидается новая порция холода и сильный ветер на побережье.

Во Владивостоке в субботу ожидается погода без существенных осадков. Ночь морозная, -16...-18°C, днём потеплеет до -7…-10°C.

В воскресенье в краевом центре будет облачно, ночью и утром может пройти снег. На дорогах возможна гололедица. Постепенно усилится северный ветер, к вечеру его порывы могут достигать 20-24 м/с. Температура и ночью и днём будет около -9…-12°C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]