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Специальное углепогрузочное оборудование приобретёт стивидорная компания Находки

Специальное углепогрузочное оборудование приобретёт стивидорная компания Находки

Судопогрузочную машину конвейерного типа с пылезащитными кожухами на транспортерах купит стивидорная компания АО «Дальмормонтаж».

Как сообщили в администрации Приморского края, ввод в эксплуатацию нового оборудования позволит предотвратить попадание в морскую акваторию угля при погрузке его на суда. Также запуск нового оборудования существенно снизит уровень пыли в воздухе при погрузочных работах.

В настоящее время компания уже оплатила первую часть контракта, общая стоимость которого составляет более 35 миллионов рублей.

В департаменте отметили, что специальные защитные пологи при погрузке угля и кожухи на транспортёрах используют и другие стивидорные компании Находки. Кроме этого, для снижения уровня угольной пыли используется и специальный реагент – бишофит, распыление которого создаёт специальную защитную плёнку.

Отметим, стивидорные компании реализуют комплексный план по снижению негативных последствий открытой перевалки угля в Находке. План включает создание единой санитарно-защитной зоны для терминалов, работающих в городской черте, модернизацию перегрузочных комплексов, а также жесткий контроль за соблюдением технологического процесса при перевалке пылящего груза.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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