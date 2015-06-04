Специальное углепогрузочное оборудование приобретёт стивидорная компания Находки
Судопогрузочную машину конвейерного типа с пылезащитными кожухами на транспортерах купит стивидорная компания АО «Дальмормонтаж».
Как сообщили в администрации Приморского края, ввод в эксплуатацию нового оборудования позволит предотвратить попадание в морскую акваторию угля при погрузке его на суда. Также запуск нового оборудования существенно снизит уровень пыли в воздухе при погрузочных работах.
В настоящее время компания уже оплатила первую часть контракта, общая стоимость которого составляет более 35 миллионов рублей.
В департаменте отметили, что специальные защитные пологи при погрузке угля и кожухи на транспортёрах используют и другие стивидорные компании Находки. Кроме этого, для снижения уровня угольной пыли используется и специальный реагент – бишофит, распыление которого создаёт специальную защитную плёнку.
Отметим, стивидорные компании реализуют комплексный план по снижению негативных последствий открытой перевалки угля в Находке. План включает создание единой санитарно-защитной зоны для терминалов, работающих в городской черте, модернизацию перегрузочных комплексов, а также жесткий контроль за соблюдением технологического процесса при перевалке пылящего груза.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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