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Четыре африканских льва поступили в Приморский сафари-парк

Четыре африканских льва поступили в Приморский сафари-парк

Фото: Приморский сафари-парк

Почти два года Приморский сафари-парк осваивает новый участок площадью семь гектаров, расположенный в трёхстах метрах от основной территории. Здесь не будет регулярных экскурсий, а посетители будут гулять самостоятельно столько времени, сколько захотят. Кроме животных Приморского края на новом участке будут демонстрироваться некоторые яркие экзотические виды, в частности, кошки, - сообщил директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев.

4 ноября 2017 года на новый участок поступила пума, или горный лев, а спустя ровно месяц туда же привезли четырех годовалых африканских львов -  самцов.

Звери родились и выросли в Крыму в Парке львов Тайган. Как и положено, первое время львы проведут в карантине. Для них построено просторное теплое ночное убежище, в котором есть тёплые полы и инфракрасные обогреватели. Регулируется температура.

Демонстрироваться царственные животные будут в большом и красивом Парке львов, на участке долинного леса. Посетители будут наблюдать львов с мостов, без решёток перед глазами. Как в природе!


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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