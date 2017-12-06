Четыре африканских льва поступили в Приморский сафари-парк

Почти два года Приморский сафари-парк осваивает новый участок площадью семь гектаров, расположенный в трёхстах метрах от основной территории. Здесь не будет регулярных экскурсий, а посетители будут гулять самостоятельно столько времени, сколько захотят. Кроме животных Приморского края на новом участке будут демонстрироваться некоторые яркие экзотические виды, в частности, кошки, - сообщил директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев.

4 ноября 2017 года на новый участок поступила пума, или горный лев, а спустя ровно месяц туда же привезли четырех годовалых африканских львов - самцов.

Звери родились и выросли в Крыму в Парке львов Тайган. Как и положено, первое время львы проведут в карантине. Для них построено просторное теплое ночное убежище, в котором есть тёплые полы и инфракрасные обогреватели. Регулируется температура.

Демонстрироваться царственные животные будут в большом и красивом Парке львов, на участке долинного леса. Посетители будут наблюдать львов с мостов, без решёток перед глазами. Как в природе!





Публикация от ПРИМОРСКИЙ САФАРИ-ПАРК ШКОТОВО (@safaripark25ru) Дек 6 2017 в 3:42 PST

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]