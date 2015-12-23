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Музыкальные предпочтения владивостокцев в уходящем году определил "Яндекс"

Музыкальные предпочтения владивостокцев в уходящем году определил

Фото: Zvuki.ru

"Яндекс.Музыка" выяснила, под какие мелодии пользователи из Владивостока провели 2017 год, и назвала треки, которые больше всего слушали в этом городе.

Как сообщает пресс-служба "Яндекс", владивостокцы, как и россияне в целом, предпочитают иностранную музыку: в местном ТОП-10 четыре трека на русском языке против шести зарубежных. Кроме того, это один из немногих регионов, где американцам Imagine Dragons удалось вытеснить со второго места в ТОПе российскую группу Burito.

Владивостокский ТОП-10 треков:

Ed Sheeran — «Shape of You»
Imagine Dragons — «Believer»
Burito — «По волнам»
Грибы — «Тает лёд»
LOBODA — «случайная»
Luis Fonsi feat. Daddy Yankee — «Despacito»
Charlie Puth — «Attention»
Portugal. The Man — «Feel It Still»
Artik & Asti —«Неделимы»
Sean Paul feat. Dua Lipa — «No Lie»

Послушать плейлист

Безусловный лидер этого года — Эд Ширан. И не только во Владивостоке: сам исполнитель, его песня "Shape of You" и альбом "÷" занимают первые места в общероссийских рейтингах "Яндекс.Музыки". Больше других пользователей Эда Ширана слушала москвичка Наталья Юркень. Начиная с января она включала "Shape of You" 1213 раз, то есть примерно трижды в день.

Кто-то всегда слушает одно и то же, а кто-то наоборот — каждый день разное. Ещё один пользователь из Москвы по праву может называться меломаном года: за последние одиннадцать месяцев он переслушал песни 10 711 разных исполнителей. В среднем выходит по 31 новому артисту каждый день.

Среди групп, поющих на русском языке, любимцами пользователей оказались Burito, среди певцов — Макс Барских. А среди всех певиц — независимо от языка — LOBODA. Кроме того, её альбом «H2LO» чаще других русскоязычных альбомов звучал в колонках и наушниках пользователей Музыки.

Любители рэпа в этому году больше всего слушали Мота. Sage The Gemini и Джиган могут гордиться самыми популярными рэп-альбомами — иностранным и русским соответственно. А звание авторов лучшего рэп-трека года достаётся «Грибам». Один из пользователей "Музыки" за девять месяцев прослушал «Тает лёд» 1513 раз.

На "Яндекс.Музыке" люди не только слушают музыку, но и оценивают её: например, в Алтайском крае есть человек, который за прошедший год поставил 13 546 лайков.

При подсчёте учитывались данные о треках и альбомах, вышедших в 2017 году, и об их прослушиваниях на "Яндекс.Музыке" с января по ноябрь 2017 года. Общая месячная аудитория сервиса за это время превысила 20 миллионов пользователей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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