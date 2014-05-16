Гранты на развитие получат 10 творческих коллективов Приморья
Краевой департамент культуры подвел итоги конкурсного отбора на предоставление грантов для творческих коллективов Приморья. 10 победителей получат по 500 тысяч рублей на укрепление материально-технической базы учреждений.
Как сообщили в администрации Приморского края, гранты предоставляются в целях стимулирования, популяризации и развития творческой деятельности в регионе. По результатам конкурсного отбора определены победители, которые имеют звание «Образцовый коллектив детского самодеятельного творчества», – это четыре танцевальных, три театральных, два музыкальных и цирковой коллективы.
В конкурсном отборе приняли участие 16 творческих коллективов края. Комиссия определила десять победителей, набравших наивысшее количество баллов. Напомним, учреждения получат по 500 тысяч рублей - гранты в форме субсидий из краевого бюджета на укрепление материально-технической базы коллективов-победителей.
В конкурсе на получение грантов в форме субсидий из краевого бюджета принимают участие приморские бюджетные учреждения, в которых созданы творческие коллективы. Гранты предоставляются на создание и показ театральных постановок, концертных и цирковых программ, пошив, изготовление, покупку сценических костюмов, а также приобретение и установку оборудования, декораций и реквизита. Кроме того, выделенные средства могут быть направлены на приобретение музыкальных инструментов и специализированной литературы.
Победителями грантового конкурса в 2017 году стали:
- Образцовый детский цирковой коллектив «Веселая арена» краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа циркового искусства» Арсеньевского городского округа;
- Заслуженный коллектив Приморского края Образцовый ансамбль народной песни «Звонница» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 3 г. Владивостока»;
- Образцовый ансамбль народной песни и ансамбль русских народных духовых инструментов «Вишенка» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» Черниговского района;
- Заслуженный коллектив Приморского края Образцовый музыкальный театр «Овация» муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Владивостокский городской Дворец детского творчества»;
- Образцовый театр - студия «Зеленый гусь» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа Большой Камень;
- Образцовый детский театр-студия «Сорванец» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского театрального искусства «Сорванец» Пожарского муниципального района;
- Заслуженный коллектив Приморского края Образцовый ансамбль танца «Ариэль» муниципального бюджетного учреждения Центр культуры и искусства «Спутник» городского округа ЗАТО город Фокино;
- Заслуженный коллектив Приморского края Образцовый ансамбль танца «Фортуна» муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры Пожарского муниципального района»;
- Заслуженный коллектив Приморского края Образцовый ансамбль эстрадного танца «Капельки» муниципального бюджетного учреждения «Городской Центр культуры» городского округа Большой Камень;
- Образцовый танцевальный коллектив «Родничок» муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры химиков», г. Дальнегорск.
По словам специалистов ведомства, в 2018 году практика грантовой поддержки лучших творческих коллективов края будет продолжена.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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