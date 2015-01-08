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В Приморье отмечается рост числа пострадавших детей-пешеходов

В Приморье отмечается рост числа пострадавших детей-пешеходов

По данным статистики с начала 2017 года каждый четвертый пешеход, получивший травмы в результате наезда автомобиля - это ребенок. На сегодня с участием несовершеннолетних пешеходов зарегистрировано 145 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых медицинская помощь понадобилась 149-ти пострадавшим, 2 ребенка скончались.

При анализе автоаварий установлено, что в 36% случаев дети получили травмы по причине нарушения правил перехода проезжей части.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД по Приморскому краю, 6 марта в г.Находка под колесами автомобиля погиб 14-летний мальчик. Подросток был без сопровождения взрослых и начал переходить проезжую часть в нескольких метрах от оборудованного пешеходного перехода. 30 сентября в Находка скончался 7-летний мальчик, как и в предыдущем случае, ребенок был на улице без родителей, выбежал на проезжую часть перед близко движущемся автомобилем.

Однако не стоит забывать о том, что при переходе проезжей части по пешеходному переходу также необходимо быть внимательным. Напомним, в соответствии с пунктом 4.5. Правил дорожного движения: «На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен». В Приморском крае в этом году в зоне действия пешеходного  перехода получили травмы 57 детей и подростков, аварии произошли в городах: Владивосток, Артем, Находка, Партизанск, Уссурийск, Большой Камень, Дальнереченск, Арсеньев, Дальнегорск, а также Пожарском, Чугуевском и Ольгинском районах.

Сотрудники ГИБДД призывают родителей повторить с детьми «дорожную грамоту». Водителей просят проявлять максимальную бдительность и осторожность при проезде пешеходных переходов, в обязательном порядке уступать дорогу детям при выполнении поворота и помнить, что сэкономленные секунды не могут сравниться с ценностью детской жизни и здоровья!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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