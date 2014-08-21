Светлана Горячева - в эфире ГТРК "Владивосток"
Сегодня в эфире ГТРК Владивосток на телеканале «Россия 24» смотрите интервью с членом Совета Федерации Светланой Петровной Горячевой. С 2014 года она представляет Приморский край в высшем законодательном органе страны. На этот раз предмет беседы в студии Вестей Приморья — точка зрения Светланы Горячевой о бюджете страны на 2018й год, её мнение по поводу грабительского сбора кедровых орехов в таёжных районах Приморья, взгляд на то, почему в министерствах не могут согласовать решение о запрете вырубки на территории Приморского края уникальных видов липы. Так же в этом интервью Светлана Горячева впервые расскажет о том почему взялась за написание своей книги воспоминаний о своём пути в политике. Начало интервью со Светланой Горячевой смотрите сегодня в 21.30, продолжение — в 22.30 на телеканале «Россия 24»
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
24.11.2017 В эфире ГТРК «Владивосток» - новые выпуски специального телевизионного проекта «КоррупциЯпротив»
-
15.07.2016 Очередной фильм из цикла «Край, наполненный жизнью» выйдет в эфир ГТРК "Владивосток" 16 июля
-
04.03.2016 Смотрите интервью с Татьяной Заболотной, председателем приморского краевого отделения общероссийского движения «Матери России»
-
23.07.2015 Смотрите на канале "Россия 24" интервью с Юрием Декой
-
16.06.2015 Смотрите на канале «Россия 24» интервью с журналистом Борисом Макарычевым
-
21.08.2014 Владимир Миклушевский встретился с депутатом Госдумы Светланой Горячевой
Добавить комментарий