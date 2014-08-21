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Светлана Горячева - в эфире ГТРК "Владивосток"

Светлана Горячева - в эфире ГТРК

 Сегодня в эфире ГТРК Владивосток на телеканале «Россия 24» смотрите интервью с членом Совета Федерации Светланой Петровной Горячевой. С 2014 года она представляет Приморский край в высшем законодательном органе страны. На этот раз предмет беседы в студии Вестей Приморья — точка зрения Светланы Горячевой о бюджете страны на 2018й год, её мнение по поводу грабительского сбора кедровых орехов в таёжных районах Приморья, взгляд на то, почему в министерствах не могут согласовать решение о запрете вырубки на территории Приморского края уникальных видов липы. Так же в этом интервью Светлана Горячева впервые расскажет о том почему взялась за написание своей книги воспоминаний о своём пути в политике. Начало интервью со Светланой Горячевой смотрите сегодня в 21.30, продолжение — в 22.30 на телеканале «Россия 24»

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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