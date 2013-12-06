Новогодние подарки от губернатора готовы разъехаться по Приморью. Конфеты снова поставляет индивидуальный предприниматель из Омска. В прошлом году такие сладкие подарки вызвали бурю негодования у родителей: они говорили, что конфеты невкусные, помятые и несвежие.

Конфеты для детей в этом году сначала дегустируют родители. Представители общественных организаций с удовольствием угощаются шоколадными батончиками и карамелью.

Анастасия Разумейко, модератор приморского интернет-портала для родителей: «Я попробовала уже три конфеты — это «Красный мак» с карамельной крошкой, попробовала «Лакомку» с пралиновой начинкой и вот сейчас от того же малоизвестного кондитера пробую «Ромашку». Очень мягкая, очень вкусная».

Татьяна Хмиль, заместитель директора департамента науки и образования Приморского края: «Качество и вкус конфет будут полностью отвечать ГОСТам, насколько кому эти ГОСТы нравятся, это уже вопрос вкуса. По крайней мере о качестве мы позаботились максимально».

Впрочем, в этом году дегустаторы остались довольны. Попробовать конфеты специально пригласили представителей общественных организаций и интернет-порталов.

Ольга Еремеева, начальник отдела воспитания и дополнительного образования директора департамента науки и образования Приморского края: «Это люди, которые работают с детьми. И, наверное, больше всего знают потребности наших детей».

Общий вес подарка составляет почти килограмм. Причем карамели и леденцов в подарке всего 65 граммов.

Валерия Шаповалова, блоггер: «Мне нравится то, что раньше в подарки клали много карамели, а сейчас много шоколадных конфет. Это очень классно! Свежие, вкусные».

Сладкие подарки от губернатора Приморья получат почти 200 тысяч детей возрастом от трех лет. Последний год, когда ребёнок получает конфеты — это 4-й класс. Новогодние гостиницы прибудут во Владивосток уже 20 декабря, а после — отправятся в руки маленьким сладкоежкам.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]