Новости Анонс

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:29
  0

Анонс на 8 декабря

С 8 по 10 декабря в Приморье пройдет краевой форум молодежи.

8 декабря в 11.00 во Владивостоке бесплатный познавательный семинардля представителей бизнеса приморской столицы – магазинов, торговых центров, предприятий бытового обслуживания , посвященный созданию в городе комфортной и доступной среды для всех категорий граждан.

8 декабря в 19.00 в СК «Олимпиец» во Владивостоке — матч Суперлиги между «Спартаком-приморье» и ТЕМП-СУМЗ-УГМК.

8 декабря в 19.00 во Владивостоке в библиотеке «Бук» (Светланская, 55) - лекция Семена Лескова о российской истории «10 лет Анны Иоанновны».

8 декабря – Международный день художника.

8 декабря – День образования российского казначейства.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря