Анонс на 8 декабря
С 8 по 10 декабря в Приморье пройдет краевой форум молодежи.
8 декабря в 11.00 во Владивостоке бесплатный познавательный семинардля представителей бизнеса приморской столицы – магазинов, торговых центров, предприятий бытового обслуживания , посвященный созданию в городе комфортной и доступной среды для всех категорий граждан.
8 декабря в 19.00 в СК «Олимпиец» во Владивостоке — матч Суперлиги между «Спартаком-приморье» и ТЕМП-СУМЗ-УГМК.
8 декабря в 19.00 во Владивостоке в библиотеке «Бук» (Светланская, 55) - лекция Семена Лескова о российской истории «10 лет Анны Иоанновны».
8 декабря – Международный день художника.
8 декабря – День образования российского казначейства.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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