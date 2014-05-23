Полиция ищет очевидцев ДТП с участием нетрезвого подростка во Владивостоке
7 декабря в сети Интернет попала информация о ДТП с участием несовершеннолетнего водителя "Тойоты Ленд Крузер" в г. Владивостоке. По словам очевидцев происшествия, автомобилем управлял нетрезвый подросток. Транспортное средство вылетело на обочину, где врезалось в столб.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, в дежурную часть отдела ГИБДД УМВД России по г.Владивостоку информация о данном дорожно-транспортном происшествии не поступала. По факту размещенной в СМИ информации полиция проводит проверку, будут просмотрены записи видеокамер, расположенных в непосредственной близости от места предполагаемого происшествия.
В целях установления обстоятельств автоаварии, личности водителя, а также данных о транспортном средстве, совершившем наезд на препятствие, - Управление ГИБДД Приморского края просит откликнуться очевидцев данного ДТП по телефонам: (423) 231-09-08, 2-490-921, 222-50-63, 249-09-21. Конфиденциальность гарантирована.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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