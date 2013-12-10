Ёлочные базары развернутся во всех районах Владивостока 12 декабря
Во вторник, 12 декабря, во Владивостоке развернутся ёлочные базары. В приморской столице определено 50 площадок, где можно приобрести этот новогодний атрибут. Для удобства горожан ёлочные базары предусмотрены во всех районах Владивостока.
Как сообщили в администрации города, традиционно ёлки в краевой центр привозят из Кавалеровского, Дальнегорского, Чугуевского и других районов Приморского края. Разрешения на реализацию главного новогоднего атрибута предпринимателям выдавались при условии заключения договоров с компаниями, занимающимися утилизацией бытовых отходов, в том числе, оставшихся не проданными ёлок.
Список адресов, где развернутся ёлочные базары:
|
№ п/п
|
адрес
|
1
|
Партизанский просп., 37
|
2
|
просп. 100-летия Владивостока, 50
|
3
|
просп. 100-летия Владивостока, 62
|
4
|
просп. 100-летия Владивостока, 62
|
5
|
просп. Красного Знамени, 114
|
6
|
просп. Красного Знамени, 114
|
7
|
просп. Красного Знамени, 114
|
8
|
просп. Красного Знамени, 164
|
9
|
просп. Красного Знамени, 73
|
10
|
просп. Красного Знамени, 90
|
11
|
ул. Адмирала Кузнецова, 49
|
12
|
ул. Анны Щетининой, 19
|
13
|
ул. Борисенко, 10/7
|
14
|
ул. Верхнепортовая, 68
|
15
|
ул. Верхнепортовая, 68
|
16
|
ул. Воронежская, 1
|
17
|
ул. Всеволода Сибирцева, 67
|
18
|
ул. Добровольского, 13
|
19
|
ул. Карбышева, 12
|
20
|
ул. Карбышева, 52
|
21
|
ул. Карла Жигура, 48
|
22
|
ул. Карьерная, 22
|
23
|
ул. Кипарисовая, 22
|
24
|
ул. Кирова, 32
|
25
|
ул. Крыгина, 15
|
26
|
ул. Крыгина, 15
|
27
|
ул. Лермонтова, 62
|
28
|
ул. Лермонтова, 75
|
29
|
ул. Луговая, 85
|
30
|
ул. Маковского, 210
|
31
|
ул. Нахимова, 1
|
32
|
ул. Постышева, 47
|
33
|
ул. Русская, 52
|
34
|
ул. Русская, 68/1
|
35
|
ул. Сабанеева, 16
|
36
|
ул. Светланская, 177
|
37
|
ул. Толстого, 27
|
38
|
ул. Уральская, 6
|
39
|
ул. Фадеева, 12 б
|
40
|
ул. Фадеева, 32
|
41
|
ул. Фадеева, 47
|
42
|
ул. Аллилуева, 6
|
43
|
ул. Луговая, 58
|
44
|
Океанский проспект, 41
|
45
|
ул. Руднева, 13 в, строение 3
|
46
|
ул. Руднева, 1 б
|
47
|
ул. Луговая, 1а
|
48
|
ул. Луговая , 1а
|
49
|
Проспект 100-летия Владивостока, 60
|
50
|
ул. Шилкинская, 21
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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