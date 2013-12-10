Ёлочные базары развернутся во всех районах Владивостока 12 декабря

Во вторник, 12 декабря, во Владивостоке развернутся ёлочные базары. В приморской столице определено 50 площадок, где можно приобрести этот новогодний атрибут. Для удобства горожан ёлочные базары предусмотрены во всех районах Владивостока.

Как сообщили в администрации города, традиционно ёлки в краевой центр привозят из Кавалеровского, Дальнегорского, Чугуевского и других районов Приморского края. Разрешения на реализацию главного новогоднего атрибута предпринимателям выдавались при условии заключения договоров с компаниями, занимающимися утилизацией бытовых отходов, в том числе, оставшихся не проданными ёлок.

Список адресов, где развернутся ёлочные базары:

№ п/п адрес 1 Партизанский просп., 37 2 просп. 100-летия Владивостока, 50 3 просп. 100-летия Владивостока, 62 4 просп. 100-летия Владивостока, 62 5 просп. Красного Знамени, 114 6 просп. Красного Знамени, 114 7 просп. Красного Знамени, 114 8 просп. Красного Знамени, 164 9 просп. Красного Знамени, 73 10 просп. Красного Знамени, 90 11 ул. Адмирала Кузнецова, 49 12 ул. Анны Щетининой, 19 13 ул. Борисенко, 10/7 14 ул. Верхнепортовая, 68 15 ул. Верхнепортовая, 68 16 ул. Воронежская, 1 17 ул. Всеволода Сибирцева, 67 18 ул. Добровольского, 13 19 ул. Карбышева, 12 20 ул. Карбышева, 52 21 ул. Карла Жигура, 48 22 ул. Карьерная, 22 23 ул. Кипарисовая, 22 24 ул. Кирова, 32 25 ул. Крыгина, 15 26 ул. Крыгина, 15 27 ул. Лермонтова, 62 28 ул. Лермонтова, 75 29 ул. Луговая, 85 30 ул. Маковского, 210 31 ул. Нахимова, 1 32 ул. Постышева, 47 33 ул. Русская, 52 34 ул. Русская, 68/1 35 ул. Сабанеева, 16 36 ул. Светланская, 177 37 ул. Толстого, 27 38 ул. Уральская, 6 39 ул. Фадеева, 12 б 40 ул. Фадеева, 32 41 ул. Фадеева, 47 42 ул. Аллилуева, 6 43 ул. Луговая, 58 44 Океанский проспект, 41 45 ул. Руднева, 13 в, строение 3 46 ул. Руднева, 1 б 47 ул. Луговая, 1а 48 ул. Луговая , 1а 49 Проспект 100-летия Владивостока, 60 50 ул. Шилкинская, 21

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]