"Вести: Приморье": Хищные тропические растения клонируют во Владивостоке

Хищные тропические растения клонируют во Владивостоке. Образцы для экспериментов учёные ДВО РАН создают в лабораторных условиях. Удивительных представителей флоры биологи выращивают в пробирках. Для чего учёные занимаются генной инженерией растений, а также всё о редких способах размножения растительных клонов и их кровожадном характере смотрите в вечернем выпуске программы "Вести: Приморье" в 18.40 на телеканале "Россия-1".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]