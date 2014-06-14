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Глава Приморья предложил организовать круизные туры по Дальнему Востоку

Глава Приморья предложил организовать круизные туры по Дальнему Востоку

Фото: primorsky.ru

Предложение приобрести судно для организации российского круизного туризма на Дальнем Востоке озвучил врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко на совещании под руководством заместителя председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в четверг, 7 декабря, во Владивостоке.

Как отметил Андрей Тарасенко, на Дальнем Востоке сегодня нет ни одного круизного судна, на котором жители региона могли бы направиться по краю и в соседние территории ДФО, познакомиться с их природой, достопримечательностями. 

«Многие приморцы не были на Курильских островах, на Камчатке, на Сахалине, многие даже в море ни разу не выходили, такую красоту не видели. А могли бы узнавать Дальний Восток или попасть морем в Китай, в Японию. Например, на Черном море такое круизное судно поставили – теперь можно из Сочи сразу попасть в Севастополь, зайти в Новороссийск, Ялту», – обозначил глава региона. 

Идею главы региона поддержал полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев. Он обещал вынести данный вопрос на уровень руководства Российской Федерации.

Как отметил Андрей Тарасенко, говорить о строительстве такого судна преждевременно, для начала его можно будет приобрести, примерно на тысячу пассажирских мест. Но задача перед регионом стоит более масштабная – предстоит привести в порядок и причальную инфраструктуру. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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