Глава Приморья предложил организовать круизные туры по Дальнему Востоку

Предложение приобрести судно для организации российского круизного туризма на Дальнем Востоке озвучил врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко на совещании под руководством заместителя председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в четверг, 7 декабря, во Владивостоке.

Как отметил Андрей Тарасенко, на Дальнем Востоке сегодня нет ни одного круизного судна, на котором жители региона могли бы направиться по краю и в соседние территории ДФО, познакомиться с их природой, достопримечательностями.

«Многие приморцы не были на Курильских островах, на Камчатке, на Сахалине, многие даже в море ни разу не выходили, такую красоту не видели. А могли бы узнавать Дальний Восток или попасть морем в Китай, в Японию. Например, на Черном море такое круизное судно поставили – теперь можно из Сочи сразу попасть в Севастополь, зайти в Новороссийск, Ялту», – обозначил глава региона.

Идею главы региона поддержал полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев. Он обещал вынести данный вопрос на уровень руководства Российской Федерации.

Как отметил Андрей Тарасенко, говорить о строительстве такого судна преждевременно, для начала его можно будет приобрести, примерно на тысячу пассажирских мест. Но задача перед регионом стоит более масштабная – предстоит привести в порядок и причальную инфраструктуру.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]