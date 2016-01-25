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Вынесен приговор троим жителям Читы за попытку ограбить банкомат во Владивостоке

Вынесен приговор троим жителям Читы за попытку ограбить банкомат во Владивостоке

Фото: NewsONE

Фрунзенский районный суд г. Владивостока вынес приговор трем жителям г. Читы, которые признаны виновными в покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Как сообщила старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина, прибывшие в краевой центр фигуранты договорились совершить хищение денежных средств. Подыскав объект преступного посягательства - банкомат в районе железнодорожного вокзала, они в ночное время прибыли на место.

При этом злоумышленники были оснащены средствами конспирации (маски, рации) и специальным оборудованием, при помощи которого они вскрыли банкомат, откуда пытались похитить деньги в общей сумме 5 млн 251 тыс. рублей.

Довести свой преступный умысел до конца фигуранты не смогли, поскольку были задержаны сотрудниками полиции, прибывшими по сигналу сработавшей сигнализации.

Суд приговорил их за содеянное к реальному лишению свободы - двум фигурантам назначено 2 года 6 мес. лишения свободы каждому, третьему – 2 года лишения свободы. Всем троим для отбывания наказания суд определил исправительную колонию общего режима.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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