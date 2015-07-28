Российский экипаж с арестованного в Объединенных Арабских Эмиратах судна вернулся на родину

Семь российских моряков с судна "Кристалл Ист", несколько месяцев вынужденно находившихся в порту Шарджа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), в четверг вернулись в Приморский край. Моряки прилетели во Владивосток. Долги по зарплате им полностью пока не погашены. Судовладелец обещает выплатить задолженность после продажи судна. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на "Интерфакс - Дальний Восток".

Все члены экипажа чувствуют себя нормально.

Два месяца назад российские моряки с судна "Кристалл Ист" обратились в профсоюз моряков за помощью в репатриации. Они сообщили, что испытывают перебои и поставкой на борт воды, продуктов и топлива. К решению проблемы также подключились Находкинская транспортная прокуратура и следственные органы.

Ранее сообщалось, что танкер "Каролина Винд" и судна "Кристалл Ист", принадлежащие ООО "Находка-Портбункер", вынужденно стоят на рейде в акватории иностранного порта, поскольку у компании-владельца, зарегистрированной в Находке, нет средств. Экипажи арестованных судов обратились за помощью в РПСМ, добиваясь репатриации. В ноябре моряки с "Каролина Винд" смогли вернуться домой.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]