В пригороде Владивостока женщина и двое детей едва не погибли от отравления угарным газом
Рано утром в четверг, 7 декабря, врачи скорой доставили в больницу троих пострадавших от отравления угарным газом в частном доме. Женщина и двое ее несовершеннолетних детей были госпитализированы в токсикологию.
По информации источника VL.ru в правоохранительных органах, пострадавшие проживали в одном из частных домов с печным отоплением на улице Путятинской в пригороде. По предварительным данным, утром скорую вызвали соседи, которые обнаружили пострадавших практически в бессознательном состоянии.
Прибывшие на место происшествия врачи оказали мальчикам 8 и 11 лет, а также их 42-летний матери первую помощь и доставили ВКБ № 2, где их госпитализировали в токсикологическое отделение.
Сейчас их жизням ничего не угрожает. По факту массового отравления угарным газом сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
12.01.2017 В поселке Трудовое два пенсионера погибли от отравления угарным газом
-
08.01.2017 При пожаре в доме на Некрасовской женщина сильно отравилась угарным газом
-
05.11.2016 Молодая пара задохнулась от выхлопных газов автомобиля в гараже во Владивостоке
-
14.01.2016 Во Владивостоке семья из трех человек отравилась угарным газом
-
11.09.2015 В пригороде Владивостока в частном доме скончалась двухмесячная девочка
-
06.01.2014 Сотрудники полиции проводят проверку по факту возгорания частного дома в селе Корсаковка
Добавить комментарий