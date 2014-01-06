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Вчера, 22:36
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В пригороде Владивостока женщина и двое детей едва не погибли от отравления угарным газом

В пригороде Владивостока женщина и двое детей едва не погибли от отравления угарным газом

Рано утром в четверг, 7 декабря, врачи скорой доставили в больницу троих пострадавших от отравления угарным газом в частном доме. Женщина и двое ее несовершеннолетних детей были госпитализированы в токсикологию.

По информации источника VL.ru в правоохранительных органах, пострадавшие проживали в одном из частных домов с печным отоплением на улице Путятинской в пригороде. По предварительным данным, утром скорую вызвали соседи, которые обнаружили пострадавших практически в бессознательном состоянии.

Прибывшие на место происшествия врачи оказали мальчикам 8 и 11 лет, а также их 42-летний матери первую помощь и доставили ВКБ № 2, где их госпитализировали в токсикологическое отделение.

Сейчас их жизням ничего не угрожает. По факту массового отравления угарным газом сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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