Сегодня во Владивостоке "за бортом" как -25
Сегодня, 8 декабря, во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северный умеренный, утром и днем сильный. Температура воздуха ночью -17...-19 °C, днем -13...-15 °C. ( при сильном ветре до 10 м/с ощущается как - 25 градусов)
В крае переменная облачность, на севере местами небольшой снег. Ветер северный, северо-западный умеренный, днем на побережье сильный. Температура воздуха ночью -13...-36 °C, днем -8...-19 °C.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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