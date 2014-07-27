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Сегодня во Владивостоке "за бортом" как -25

Сегодня во Владивостоке

Сегодня, 8 декабря, во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северный умеренный, утром и днем сильный. Температура воздуха ночью -17...-19 °C, днем -13...-15 °C.  ( при сильном ветре до 10 м/с ощущается как - 25 градусов)

В крае переменная облачность, на севере местами небольшой снег. Ветер северный, северо-западный умеренный, днем на побережье сильный. Температура воздуха ночью -13...-36 °C, днем -8...-19 °C.

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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