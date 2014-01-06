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Безоперационная пересадка волос теперь доступна приморцам. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко

Современную технологию пересадки волос без скальпеля используют в России. Московская клиника безопасно и безболезненно проводит процедуру, которая называется HFE. Она совсем не оставляет шрамы и рубцы на коже, а для пациентов из регионов действуют пониженные цены.

Процедура HFE без хирургического вмешательства позволяет вернуть утраченные волосы. Здоровые луковицы вживляют в покров кожи ультратонким инструментом на глубине всего 1 мм. Поэтому бесшовная пересадка волос не оставляет шрамов и рубцов и подойдет взрослому человеку любого возраста. Процедура проходит под местной анестезией и является самой безопасной и эффективной в сравнении с технологиями, предполагающими хирургическое вмешательство.

Оксана Вольская, врач-косметолог: «При проведении процедуры HFE не используют скальпель и другие режущие инструменты. Диаметр иголочки, которой вживляют здоровые волосяные луковицы всего 0,8 мм. Поэтому процедура не оставит шрам, а сам процесс практически безболезненный».

Пересадка волос проходит за один день. Так меньше, чем за 12 часов можно закрыть облысение всей головы. Пересадить волосы можно и в область бровей, бороды, усов и бакенбардов. Клиника HFE находится в Москве, впрочем для пациентов из других регионов предусмотрены выгодные предложения: частичный возврат стоимости перелёта и гостиницы. Поэтому сегодня современные технологии пересадки волос могут позволить и жители Приморья.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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