Сотрудники МЧС предупредили Приморцев о аномальных морозах. В крае прошло SMS-оповещение. Среднесуточные температуры воздуха опустятся на семь и более градусов ниже климатической нормы для этого времени года. Меховщики говорят, что не замерзнуть даже в аномальные холода помогут качественные шубы.

Покупательский бум, жительницы края массово меняют гардероб. Теплый бобер, излюбленная норка, непревзойдённый соболь. Сотрудники меховой фабрики «Северина» говорят - здесь находят обновку даже избалованные покупатели. Экстравагантные модели для смелых дам, строгие — на каждый день, экзотичные — для особых случаев. Но любая шуба согреет обладательницу приморской зимой.

Илья Ушаков, управляющий меховой компании «Северина»: «Наступил первый зимний месяц. Не только по календарю, на термометрах у приморцев аномально низкие температуры. И в эти морозные дни, конечно чувствуется приход главного зимнего праздника. Мы уже встречаем покупателей в нашем новогоднем зале. Настоящим подарком для всех будет наша праздничная рассрочка на 36 месяцев абсолютно на весь ассортимент с сегодняшнего дня до конца года».

По словам меховщиков, многие жительницы края сейчас меняют однотипные пуховики на шубы. Ведь меховое изделие каждой представительнице слабого пола добавляет элегантности и шарма. Да и теплая обновка - один из самых желанных подарков к Новому году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]