Забыть об очередях в государственных учреждениях предлагает сайт «Госуслуги.ру». Все больше возможностей для дистанционного управления документами появляется у россиян. Одна из новинок — подача заявления в ЗАГС-онлайн.

В пятницу и субботу приморские ЗАГСы похожи на волшебный конвейер: заходит обычная пара, выходит молодая семья. Церемонии расписаны по минутам, и готовиться к ним начинают за несколько месяцев, чтобы успеть забронировать время.

Илья Красильников, директор департамента информатизации и телекоммуникации Приморского края: «На сайте госуслуг появилась возможность подать заявление на регистрацию брака, это можно сделать в электроном виде».

Подача любого электронного заявления на «Госуслугах» равнозначна личному обращению с паспортом. Только заявление на регистрацию брака должны заполнять двое — жених и невеста — каждый из своего личного кабинета. Оплатить госпошлину должен кто-то один, сделать это можно не в банке, а здесь же, на портале. При оплате госпошлин банковской картой экономится 30%. Если учесть все документы, которые потребуется менять невесте, экономия выходит существенная.

Илья Красильников, директор департамента информатизации и телекоммуникации Приморского края: «Можно из дома подать заявление на портале в электронном виде, тут же на портале оплатить госпошлину и все, уже дальше приходить в торжественный момент на регистрацию брака. То есть вместо двух раз, теперь надо ходить один раз».

Воспользоваться порталом «Госуслуги.ру» жители Приморья могут круглосуточно, без обедов и выходных. Регистрация жениха и невесты на портале ещё поможет заменить документы, получить свидетельство о рождении малыша, оформить пособия, записать ребёнка в детский сад и решить множество других вопросов. Для молодых семей современный формат получения услуг в электронном виде, не выходя из дома, экономит и время, и деньги.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]