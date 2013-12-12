Общероссийский день приема граждан пройдет в администрации Приморья
Приморцы могут задать любой вопрос представителям органов исполнительной власти Приморского края в общероссийский день приёма граждан – 12 декабря. Специалисты будут ждать жителей Приморья с 12.00 до 20.00 по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, кабинет 104, телефон: 8 (423) 220-92-53. В это же время прием граждан пройдет во всех департаментах и инспекциях краевой Администрации. Контактные данные подразделений можно посмотреть здесь.
Как сообщили в пресс-службе администрации края, личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта). Предварительной записи не требуется.
Общероссийский день приема граждан проводится ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в День Конституции Российской Федерации.
Подобнрые мероприятия проводятся также в приемных Президента в Москве, в федеральных округах и в административных центрах субъектов РФ, а также – в федеральных органах исполнительной власти и в соответствующих территориальных органах, в федеральных государственных органах и их территориальных представительствах, в исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации и в органах местного самоуправления.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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