Дума Владивостока утвердила бюджет Владивостокского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Одна из важных задач трехлетнего бюджета - сократить муниципальный долг.

Бюджет краевого центра на ближайшие три года остался социальным. Львиная доля предусмотрена на образование, содержание улично-дорожной сети и благоустройство города Владивостока. Также увеличены бюджетные ассигнования на пассажирские перевозки и утилизацию отходов. Более 35 млн. рублей вложено на развитие транспортной отрасли краевого центра.

Владимир Исаков, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Думы города Владивостока: «На сегодняшнем этапе это бюджет сохранения, к сожалению, не бюджет развития. Основной задачей является снижение муниципального долга и у нас именно по этой причине профицитный бюджет. У нас 12 млрд. доходов и 11,6 млрд. расходов — 400 млн профицита. Соответственно мы будем его направлять на снижение муниципального долга».

Чтобы бюджет был эффективным, он сформирован по программно-целевому принципу: на реализацию 17 муниципальных программ в 2018 году запланировано 8,8 млрд. рублей, что составляет 76% от общих расходов.

Владимир Исаков, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Думы города Владивостока: «Что будет сделано в следующем году такое знаковое, может быть для города — это продление «берега здоровья» - от «Олимпийца» в сторону мыса Кунгасного, и начнутся работы по созданию дублирующей дороги в районе улицы Нефтеветка, которая разгрузит нашу основную магистраль за город. Это будет сделано не за один год, но в следующем году запланированы первые деньги на то, чтобы этот процесс начался».

Как отметили парламентарии Владивостока, год закрывается позитивно, основные задачи выполнены. Деньги бюджета-2017 потрачены достаточно эффективно.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]