Юбилейная выставка ДВГИИ посвящена основателям художественного факультета

Юбилейная выставка "Основатели художественного факультета» открывается в Дальневосточном государственного институте искусств, она приурочена к 55-летию со дня основания вуза.

Как сообщила пресс-секретарь ДВГИИ Дарья Изотова, в экспозиции представлены живопись и графика мэтров дальневосточной школы живописи: Вениамина Гончаренко, Кирилла Шебеко, Василия Доронина, Николая Жоголева, Сергея Литвинова, Юрия Собченко из фондов ДВГИИ, Морского университета им.адмирала Невельского, частных коллекций, а также исторические фотографии из жизни факультета 1960-1980 годов ХХ века.

Открытие выставки состоится 12 декабря в 17 часов по адресу: Партизанский проспект 12, Приморская государственная картинная галерея.

Выставка будет работать с 12 по 15 декабря 2017 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]