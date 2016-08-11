Программа "Океан историй": новые образовательные программы для дружины "Галактика"

Специальный проект ГТРК «Владивосток» «Океан историй» - это программа о буднях самого большого и известного в Приморье детского лагеря — всероссийского центра «Океан». В этом выпуске - о новых образовательных программах "Океана", больших стройках и федеральном проекте.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]