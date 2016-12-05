Снег и потепление ожидаются в Приморье на выходных

8 декабря днём и ближайшей ночью в Приморье сохранится холодная погода, преимущественно без осадков. Как сообщает Примпогода.ру, фон дневных и ночных температур останется прежним. Но уже завтра, 9 декабря, днём погода в Приморье начнёт меняться. В конце дня к западным границам края подойдут фронтальные разделы циклона, смещающегося с северо-восточных провинций Китая, начнётся небольшой снег. Ветер сменит направление на южное, и в крае значительно потеплеет — максимальная температура составит −3…−13 °С.

В воскресенье, 10 декабря, циклон, пройдя над юго-западом Приморья, выйдет на северо-запад Японского моря. В ночь на воскресенье облачность фронтальных разделов циклона накроет южную половину края и вызовет снег разной интенсивности. В районах, прикрытых облачностью, ночь станет теплее, −8…−18 °С. На севере края сохранится влияние антициклона, здесь будет холоднее, −19…−25 °С, на северо-востоке столбики термометров опустятся до −30 °С. Днём в воскресенье циклон продолжит смещаться в северо-восточном направлении вдоль побережья Приморья. Снег распространится на весь край, на юге сильный. На дорогах снежный накат, гололедица, в отдельных районах метель. Усилится ветер, температура воздуха в пределах −8…−17 °С.

Во Владивостоке сегодня днём и предстоящей ночью погода без осадков, температура днём −12…−15 °С, ночью −15…−17 °С. Завтра во второй половине дня в городе усилится южный ветер, потеплеет, в дневные часы столбики термометров покажут −6…−9 °С. В воскресенье ожидается небольшой снег, в утренние часы умеренный. На дорогах снежный накат, гололедица. Потеплеет ночью −8…−10 °С, днём −5…−7 °С. Рекомендуем в период прохождения циклона над Приморским краем соблюдать осторожность и не планировать дальних поездок.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]